Baykuş kurabiye nasıl yapılır? Baykuş kurabiye tarifi Çocuklarınızın yüzünü güldürürken aynı zamanlarda damakları şenlendirecek bir tarif ile karşınızdayız. İşte merak ettiğiniz o tarif: Baykuş kurabiye nasıl yapılır?

Çocuklarınızın yüzünü güldürürken aynı zamanlarda damakları şenlendirecek bir tarif ile karşınızdayız. İşte merak ettiğiniz o tarif: Baykuş kurabiye nasıl yapılır? Baykuş kurabiye tarifi Malzemeler: Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım paket margarin

1 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilya

1 yemekkaşığı nişasta

3.5 su bardağı un Üzeri için Badem

Damla çikolata Hamur malzemelerinin hepsini derin bir karıştırma kabına alın. Hamuru yoğurun. Çok sert olmayan bir hamur yoğurmamaya çalışın. Hamuru merdane ile ince bir şekilde açın. Bir su bardağı yardımıyla hamurdan parçalar kesin. Fotoğraftaki gibi çatalla baykuşa şekil verin. Badem ve damla çikolata ile kurabiyeyi süsleyin. 180 derecelik fırında kurabiyeleri 25-30 dakika pişirin. Afiyet olsun.

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