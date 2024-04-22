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Gündem

Baykar'ın kapısını çalmaya hazırlanıyorlar! Bayraktar Kızılelma'ya talip oldular hatta TB3'ü de istiyorlar

Yeniakit Publisher
2024-04-22 20:00:00 -
Baykar'ın kapısını çalmaya hazırlanıyorlar! Bayraktar Kızılelma'ya talip oldular hatta TB3'ü de istiyorlar

Bayraktar TB2 SİHA'nın halihazırda müşterisi olan Endonezya, TB3 ve Kızılelma satın alma planını kamuoyu ile paylaştı.

Endonezya Savunma Bakanlığı, ülkenin eskiyen askeri teçhizatını modernize etme amacıyla Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden 300 milyon dolar değerinde 12 yeni insansız hava aracı satın aldığını açıklamıştı.

Asya ülkesinin Türkiye'nin hava güçlerine olan ilgisi devam ediyor. Türkiye ile yakın ilişkileri olan Endonezya, TB2'nin dikey iniş kalkış versiyonu olan TB3 için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Endonezya TCG ANADOLU benzeri bir platformun üzerine konuşlandırmak üzere BAYKAR'dan TB3 ve KIZILELMA tedarik etme planlarını açıkladı.

Bayraktar TB3 SİHA ve insansız savaş uçağı Kızılelma ile ilgili test çalışmaları devam ediyor.


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Kaynak: Tugay Er, Hermes

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