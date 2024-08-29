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Teknoloji Baykar'dan Tolun bombası! Selçuk Bayraktar'dan Türkiye'yi sallayacak paylaşım
Teknoloji

Baykar'dan Tolun bombası! Selçuk Bayraktar'dan Türkiye'yi sallayacak paylaşım

Yeniakit Publisher
2024-08-29 23:14:00 -

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen 'TOLUN' mühimmat atış testinin başarıyla sonuçlandığını paylaştı.

Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI'nın ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen 'TOLUN' mühimmat atış testini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN Minyatür Bomba ile AKINCI TİHA atış testlerine devam ediyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar atış testinin görüntüsünü sosyal medya hesabından "TOLUN mühimmat atış testi tam isabet" notu ile paylaştı.

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Mehmet soylu

Tolun atılıyor, hedefe düşüyor ve toz kaldırıyor! Bomba patlayan tip değil de kafa yaran tip mi?
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