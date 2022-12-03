Baykar'dan öğrencilere müjde! 200 öğrenciye burs verildi
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Baykar ortaklığında, mühendislik dallarında Türkiye Bursları-Baykar Ortak Teknoloji Burs Programı kapsamında, 18 ülkeden 200 öğrenciye burs verildi.
Teknoloji Burs Programı oluşturuldu.
Program çerçevesinde hedef ülkelerin ihtiyaçlarına yönelik, 18 ülkeden mühendislik dallarında 200 lisans ve yüksek lisans öğrencisi burs aldı.
Burs programına ilişkin mutabakat metni, dün YTB Başkanı Abdullah Eren ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından imzalanmıştı.
Burs programı ile Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi anlayışı, hedef ülkelerden eğitim için Türkiye'ye gelen öğrencilere aşılanacak.