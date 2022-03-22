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Ekonomi Baykar'dan kripto para açıklaması
Ekonomi

Baykar'dan kripto para açıklaması

Türk İHA ve SİHA'larını geliştiren Baykar'ın, kendi adlarına açılan kripto para, borsa ve benzeri yatırım alanlarında faaliyetinin bulunmadığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 14:43:00 -
Baykar'dan kripto para açıklaması

Baykar'ın adını kullanarak kripto para, borsa ve benzeri yatırım alanlarında faaliyet gösteren internet sitelerine ilişkin Baykar'dan açıklama geldi.

Baykar'dan yapılan açıklamada "Firmamızın ismi olan Baykar, Bayraktar adıyla milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz İHA sistemleri ve firma yöneticilerimiz adına kripto para, borsa ve benzeri yatırım alanlarında tarafımızdan yapılan herhangi bir girişim bulunmamaktadır.

İnternette "www.bayraktartb2.com" adresi altında ve çeşitli sosyal medya mecralarında aynı ismi kullanarak başlatılan sözde kripto para girişimi ile firmamızın hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.

Tarafımıza ait isimleri kullanan girişimlerin hepsi hukuken sorunlu, bizleri seven ve güvenen insanları aldatmaya yöneliktir.

Adımızı kullanan tüm girişimlere karşı hukuki süreçleri başlattığımızı ve tespit ettikçe hukuk önünde hakkımızı aramaya devam edeceğimizi bildiririz." denildi.

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Yorumlar

mutmaine

Ülkede gerçek İSLAM adaleti olmayınca...olacağı budur...

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