Baykar'dan heyecanlandıran paylaşım! TEKNOFEST'te görücüye çıkacak

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu'da kullanılması planlanan "Bayraktar DİHA" ilk kez TEKNOFEST'te sahne alacak.

Söz konusu gelişmeyi Baykar firması sosyal medya hesabından duyurdu. Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dikey İniş-Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Bayraktar DİHA ilk kez TEKNOFEST2021'de Baykar standında sizlerle buluşacak. Geleceğe tanıklık etmek istiyorsan, yarın Atatürk Havalimanı'nda buluşalım"

Baykar'ın bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.

Keşif ve istihbarat görevlerinde kullanılacak

Keşif ve istihbarat görevlerinde kullanılacak olan "Bayraktar DİHA", otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabilecek.

Elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçecek ve seyir uçuş modunda sadece yakıt motoru aktif halde bulunacak.

İniş modu için dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş olmak üzere üç farklı opsiyon bulunmakta. Hava aracı, otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen uçuş kontrol sistemine sahip.

Teknik özellikleri

Kanat Açıklığı: 5 metre

Gövde uzunluğu: 1.5 metre

Azami Kalkış Ağırlığı: 30 kilogram

Faydalı Yük Kapasitesi: 5 kilogram

Performans

Azami hız: 80 knot

Haberleşme Menzili: 150 km

Operasyonel İrtifa: 9.000 feet

Maksimum İrtifa: 15.000 feet

Havada Kalış Süresi: 12 saat

Gelişmiş özellikleri

- Tam otomatik uçuş

- Otonom iniş ve kalkış

- Yarı otonom uçuş

- Üç yedekli uçuş kontrol sistemi

- Lazer mesafe ölçer