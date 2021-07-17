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Teknoloji Baykar'dan heyecanlandıran paylaşım: 20 Temmuz'u bekleyin
Teknoloji

Baykar'dan heyecanlandıran paylaşım: 20 Temmuz'u bekleyin

Türkiye'nin ilk milli ve özgün S/İHA'larını yapan Baykar Teknoloji'nin sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 21:01:00 -

Türkiye'nin ilk milli ve özgün S/İHA'larını yapan Baykar Teknoloji'nin sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım yapıldı.

Savunma sanayinde önemli işlere imza atan Baykar, '20 Temmuzu bekleyin' mesajlı bir paylaşım yaptı.

Baykar Teknoloji, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Bayram hediyesi yükleniyor! 20 Temmuz'u bekleyin..."

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