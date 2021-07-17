Baykar'dan heyecanlandıran paylaşım: 20 Temmuz'u bekleyin
Türkiye'nin ilk milli ve özgün S/İHA'larını yapan Baykar Teknoloji'nin sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulunuldu.
Türkiye'nin ilk milli ve özgün S/İHA'larını yapan Baykar Teknoloji'nin sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım yapıldı.
Savunma sanayinde önemli işlere imza atan Baykar, '20 Temmuzu bekleyin' mesajlı bir paylaşım yaptı.
Baykar Teknoloji, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Bayram hediyesi yükleniyor! 20 Temmuz'u bekleyin..."