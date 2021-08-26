Baykar'dan heyecanlandıran "AKINCI TİHA" paylaşımı! Geri sayım başladı
Baykar firması resmi sosyal medya hesabından bir video paylaşarak 29 Ağustos tarihinde AKINCI TİHA'nın güvenlik güçlerine teslim edileceğini duyurdu.
Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Bayraktar #AKINCI yuvadan uçmaya hazırlanıyor... Semalarımızın yılmaz bekçisi olacak Bayraktar #AKINCI TİHA'nın güvenlik güçlerimize teslim edilmesine son 3 gün" ifadelerine yer verildi.
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Önce emekledi, sonra yürüdü… Derken koştu, ardından uçtu… Gün geçti büyüdü... Şimdi de kınasını yaktık, vatan görevi için askere uğurluyoruz..."