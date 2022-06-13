Baykar'dan gururlandıran başarı
Ürettiği yerli ve milli İHA/SİHA’larla Türkiye’nin gücüne güç katan BAYKAR şirketi gururlandıran bir başarıya daha imza attı.
yeniakit Ankara
BAYKAR teknoloji şirketi resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Tamamen milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz, yüksek teknolojiye sahip SİHA platformlarımızla dünyaya farkımızı gösteriyoruz. Türk mühendis ve teknisyenlerinin emeğiyle savunma ve havacılık alanında ihracat birincisi olduk. Gururluyuz” ifadelerine yer verildi.