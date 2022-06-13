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Aktüel Baykar'dan gururlandıran başarı
Aktüel

Baykar'dan gururlandıran başarı

Ürettiği yerli ve milli İHA/SİHA’larla Türkiye’nin gücüne güç katan BAYKAR şirketi gururlandıran bir başarıya daha imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 14:54:00 -
Baykar'dan gururlandıran başarı

 yeniakit  Ankara 

BAYKAR teknoloji şirketi resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Tamamen milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz, yüksek teknolojiye sahip SİHA platformlarımızla dünyaya farkımızı gösteriyoruz. Türk mühendis ve teknisyenlerinin emeğiyle savunma ve havacılık alanında ihracat birincisi olduk. Gururluyuz” ifadelerine yer verildi.

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