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Teknoloji Baykar'dan gururlandıran Akıncı TİHA paylaşımı
Teknoloji

Baykar'dan gururlandıran Akıncı TİHA paylaşımı

Baykar firmasının sosyal medya hesabından AKINCI TİHA'nın 6 Aralık 2019 tarihindeki ilk uçuş görüntüleri paylaşıldı. Yapılan paylaşımda "Arka planda mühendis ve teknisyenlerimizin samimi sevinçlerini duyabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 18:16:00 - 2021-12-06 18:16:19

Baykar Savunma Teknoloji Müdürü Selçuk Bayraktar ise yaptığı paylaşımda, "İki yıl önce bugün; en içten dualarımızla, vatan sevgisiyle karılmış emekle, semalarımızda hür ve bağımsız olacağız diyen milletimizin inancıyla gökyüzüne uğurladık... Allah'a ısmarladık #AKINCI..." ifadelerini kullandı.

3 Akıncı TiHA TSK'ya teslim edildi

Geçtiğimiz günlerde, üç adet Akıncı, Çorlu'daki Hava Meydan Komutanlığındaki muayene ve kabul faaliyetlerini tamamladı. Göreve başlayacak olan Akıncı TİHA'lar Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

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