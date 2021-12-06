Baykar'dan gururlandıran Akıncı TİHA paylaşımı
Baykar firmasının sosyal medya hesabından AKINCI TİHA'nın 6 Aralık 2019 tarihindeki ilk uçuş görüntüleri paylaşıldı. Yapılan paylaşımda "Arka planda mühendis ve teknisyenlerimizin samimi sevinçlerini duyabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.
Baykar Savunma Teknoloji Müdürü Selçuk Bayraktar ise yaptığı paylaşımda, "İki yıl önce bugün; en içten dualarımızla, vatan sevgisiyle karılmış emekle, semalarımızda hür ve bağımsız olacağız diyen milletimizin inancıyla gökyüzüne uğurladık... Allah'a ısmarladık #AKINCI..." ifadelerini kullandı.
3 Akıncı TiHA TSK'ya teslim edildi
Geçtiğimiz günlerde, üç adet Akıncı, Çorlu'daki Hava Meydan Komutanlığındaki muayene ve kabul faaliyetlerini tamamladı. Göreve başlayacak olan Akıncı TİHA'lar Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.