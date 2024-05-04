  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dün öyle bugün böyle! Ekrem’den şimdi de Gazze dansözlüğü

Bakan Uraloğlu açıkladı! Avrasya Tüneli'nde rekor geçiş

İslam Memiş’ten hiç duyulmamış gram altın tavsiyesi!

Gittikçe yaygınlaşıyor tüm Türkiye'ye yayıldı! Restoran ve kafelere gidenler aman dikkat!

Bakan Şimşek: Programımızın sonuçları olumlu yansıyor

Sosyal medyaya damga vuran kibir! Hamit'in Türk Futbolu sözleri ortalığı karıştırdı

Almanya’nın Fetö’cü Erk’i neden beslediği ortaya çıktı! Haber yapmamı iki birim özellikle istiyor biri; Alman İçişleri Bakanlığı diğeri de…

Nisan ayı ihracat rakamları açıklandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yeni tasarruf tedbirleri açıklandı

Akaryakıta çifte indirim geliyor! EPDK yeni karar almıştı
Ekonomi Baykar'dan çalışanlarına müthiş jest! 18 maaşlık kâr payı dağıttı
Ekonomi

Baykar'dan çalışanlarına müthiş jest! 18 maaşlık kâr payı dağıttı

Yeniakit Publisher
2024-05-04 19:25:00 -
Baykar'dan çalışanlarına müthiş jest! 18 maaşlık kâr payı dağıttı

Dünyanın en büyük savunma teknoloji şirketleri arasında yer alan BAYKAR, çalışanlarına ortalama 18 maaşa denk gelen kâr payı yani temettü dağıttı.

İnsansız hava araçları alanında dünyanın en fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren şirketi konumunda bulunan BAYKAR, önemli bir karara daha imza attı. BAYKAR, alınan karar doğrultusunda 6 yıldan uzun süredir şirkete emek vermiş veya 2 yılın üzerinde bir süredir birim sorumlusu olarak görev yapan çalışanlarına kâr payı dağıttı. Bahsi geçen kâr payının yaklaşık 18 maaş civarında olduğu öğrenildi.

Söz konusu karar, BAYKAR yönetimi tarafından personele bir mektup ile bildirildi. Altında Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar’ın isimlerinin bulunduğu mektupta şu ifadeler geçti:

“Firmamızın kazancının bir kısmını, altı yılın üzerinde bu yolda emek vermiş veya birimlerimizde sorumlu olarak görev yapan, omuz omuza yol yürüdüğümüz siz kıymetli çalışma arkadaşlarımızla paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her birinizle iftihar ediyor, emekleriniz ve kararlı duruşunuz için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizlerle dava arkadaşı olmaktan onur duyuyoruz.

Yıllardır omuz omuza çalıştığımız müessesemizin sahibi ve emektarları sizlersiniz. İyi ki varsınız, iyi ki yol arkadaşımız olmuşsunuz… Birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyoruz. Desteğiniz, yol arkadaşlığınız için en kalbi duygularımızla selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz.”


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İHRACAT ŞAMPİYONU

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83’ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023’te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Son yıllarda gelirlerinin %90’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023’te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3’te 1’ini tek başına yaptı. Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar’ın hâlihazırda imzalanan sözleşmelerinin %97.5’i ihracat kaynaklı gerçekleşti. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

Baykar, rekabete dayalı olarak yarıştığı ihalelerde şu ana kadar Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerinin ürünlerini birçok kez geride bıraktı.

Kaynak: Savunmasanayist

Bayraktar TB3'ten bir başarı daha! Selçuk Bayraktar o anları paylaştı
Bayraktar TB3'ten bir başarı daha! Selçuk Bayraktar o anları paylaştı

Teknoloji

Bayraktar TB3'ten bir başarı daha! Selçuk Bayraktar o anları paylaştı

314 saat sürdü! Bayraktar TB3 düşman çatlattı
314 saat sürdü! Bayraktar TB3 düşman çatlattı

Teknoloji

314 saat sürdü! Bayraktar TB3 düşman çatlattı

Yerli motor ile rekor irtifa! Gelişmeyi Bayraktar duyurdu: TB3 düşman çatlattı!
Yerli motor ile rekor irtifa! Gelişmeyi Bayraktar duyurdu: TB3 düşman çatlattı!

Teknoloji

Yerli motor ile rekor irtifa! Gelişmeyi Bayraktar duyurdu: TB3 düşman çatlattı!

İsviçre'de PKK yandaşlarından haddi aşan SİHA eylemi! Selçuk Bayraktar'dan vandallara tokat gibi cevap
İsviçre'de PKK yandaşlarından haddi aşan SİHA eylemi! Selçuk Bayraktar'dan vandallara tokat gibi cevap

Gündem

İsviçre'de PKK yandaşlarından haddi aşan SİHA eylemi! Selçuk Bayraktar'dan vandallara tokat gibi cevap

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya Kung Fu şampiyonu olan Necmettin Erbakan Akyüz, madalya töreninde Filistin bayrağı açıp dabka dansı yaptığı için şampiyonluğu iptal edildi.
Gündem

Dünya Kung Fu şampiyonu olan Necmettin Erbakan Akyüz, madalya töreninde Filistin bayrağı açıp dabka dansı yaptığı için şampiyonluğu iptal edildi.

Avrupa'nın en prestijli Wushu Kungfu Şampiyonası'nda birincilik elde eden Türk sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, unutulmaz bir anıya imza attı..
Sırrını Türk mühendisler keşfetti! Dünyada sadece 5 ülke yapabiliyor
Gündem

Sırrını Türk mühendisler keşfetti! Dünyada sadece 5 ülke yapabiliyor

Hiçbir devletin başka devlete vermediği, çok gizli korunan, "Türbin blade’lerini yapmak için kullanılan metalurjik teknikler" Türk mühendisl..
Gittikçe yaygınlaşıyor tüm Türkiye'ye yayıldı! Restoran ve kafelere gidenler aman dikkat!
Gündem

Gittikçe yaygınlaşıyor tüm Türkiye'ye yayıldı! Restoran ve kafelere gidenler aman dikkat!

Bahşiş bırakılmadığı gerekçesiyle hesaba işlenen 'servis ücreti' işletmelerde yaygınlaşmaya başladı. Çok sayıda kişi kuver ücretine ek olara..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23