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Teknoloji Baykar, KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi'nin test süreci teknik olarak başladı! Tüm Türkiye'ye duyurdular
Teknoloji

Baykar, KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi'nin test süreci teknik olarak başladı! Tüm Türkiye'ye duyurdular

Yeniakit Publisher
2024-04-16 17:51:00 - 2024-04-16 17:55:06
Baykar, KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi'nin test süreci teknik olarak başladı! Tüm Türkiye'ye duyurdular

Baykar yetkilileri, kendi kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği KEMANKEŞ 2 mini akıllı seyir füzesi ile ilgili heyecanlandıran bir açıklama yaptı. KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi'nin test süreci başladı.

Baykar’ın kendi kaynaklarıyla geliştirdiği KEMANKEŞ 2 mini akıllı seyir füzesinin Edirne Keşan'daki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ndeki test süreci başladı.

Baykar tarafından geliştirilen yüksek teknoloji ürünü insansız sistemlerin testleri başarıyla devam ediyor. KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi’nin Edirne’nin Keşan ilçesinde bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezinde sürdürülecek olan test süreci başladı.

RİSKLİ HEDEFLERE KARŞI ETKİN

Yaklaşık 1 saat havada kalabilen mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek. 200+ kilometre görev menziline sahip KEMANKEŞ 2, yapay zekâ destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olacak.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yapay zekâ destekli oto pilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirerek muharebe sahasında dengeleri değiştirecek. Gece ve gündüz şartlarında kullanılabilecek KEMANKEŞ 2, barındırdığı anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmeden görev yapabilecek. KEMANKEŞ 2, elde ettiği tüm veri ve görüntüleri yer kontrol istasyonuna ileterek kullanıcıya veri takibi konusunda destek sağlayacak.
İLK KEZ TEKNOFEST’TE SERGİLENDİ

Stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen mini akıllı seyir füzesinin ilk versiyonu KEMANKEŞ 1, 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST 2023’te ilk kez halka açık bir şekilde sergilenmişti. İlk atış testini ise 14 Haziran 2023’te Bayraktar TB2 SİHA’dan ateşlenerek başarıyla tamamlamıştı.

İHRACAT ŞAMPİYONU

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83’ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023’te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son yıllarda gelirlerinin %90’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023’te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3’te 1’ini tek başına yaptı. Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar’ın hâlihazırda imzalanan sözleşmelerinin %97.5’i ihracat kaynaklıdır. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

Baykar KEMANKEŞ 2 özellikleri

KEMANKEŞ 2 ile KEMANKEŞ 1 arasında teknik özellikler açısından büyük farklar bulunmuyor ancak tasarımsal farklılıklar göze çarpıyor.

KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi özellikleri

200+ kilometre menzil
Turbojet motor
1 Saat havada kalış
Yapay zeka Destekli optik güdüm sistemi
Yapay zeka destekli oto pilot sistemi (otonom uçuş)
Elektronik harbe karşı direnç
Maliyet etkin

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