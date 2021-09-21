Baykal'ın kızından CHP'ye tepki! "Olacak iş değil"

Biyokimya Profesörü ve TIP doktoru Aslı Baykal, CHP Grup Sözcüsü Ünal Çeviköz'ün Mavi Vatan hakkındaki skandal sözlerine tepki gösterdi.

Aslı Baykal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Mavi Vatan emperyalizm değil, hakkına, hukukuna Akdeniz'de sahip çıkmak. 'Buralar da vatandır' demek. Yunanistan'ın bu kadar saldırgan olduğu, hukukumuza el attığı bir ortamda Mavi Vatan söylemini düşmanlık yaratıcı, saldırganlık gibi sunmak ana muhalefet için olacak iş değil."

"Mavi Vatan'ın tarifine baktığınız da bu aslında zaman egemenlik haklarının ötesinde alanı kapsayan ve bu şekilde egemenliğin daha geniş bir alana yayılmasını öngören bir kavram." ifadesini kullanan Çeviköz, şunları söylemişti:

"Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız."