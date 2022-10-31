Baykal-Uğur Dündar kavgasında son perde! "Halk TV'nin satışından sağladığınız kazancı da iade edecek misiniz?"
CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın istifasından sonra bir mesaj paylaşan Sözcü yazarı Uğur Dündar, "Halk TV'nin satışından sağladığınız kazancı da iade edecek misiniz?" tepkisi gösterdi.
Yeniakit.com.tr
2021 yılında, Halk TV'ye genel yayın yönetmeni olma, CHP'nin parasıyla kanalı alma gibi karşılıklı itham ve iddialarla birbirine giren Sözcü yazarı Uğur Dündar ile Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal arasındaki kavga yeniden başladı.
Aslı Baykal bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'den istifa ettiğini duyurdu.
Baykal'a bomba tepki!
Aslı Baykal'ın istifasından sonra Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sözcü yazarı Uğur Dündar, Baykal'a sert sözlerle yüklendi.
Baykal'ın istifasını, "İsabetli olmuş!" diyerek değerlendiren Dündar, "CHP'nin parasıyla alınan Halk TV'nin satışından sağladığınız kazancı da iade edecek misiniz?" sorusunu yöneltti.