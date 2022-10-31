  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Baykal-Uğur Dündar kavgasında son perde! "Halk TV'nin satışından sağladığınız kazancı da iade edecek misiniz?"
Siyaset

Baykal-Uğur Dündar kavgasında son perde! "Halk TV'nin satışından sağladığınız kazancı da iade edecek misiniz?"

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın istifasından sonra bir mesaj paylaşan Sözcü yazarı Uğur Dündar, "Halk TV'nin satışından sağladığınız kazancı da iade edecek misiniz?" tepkisi gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 22:54:00 -
Baykal-Uğur Dündar kavgasında son perde! "Halk TV'nin satışından sağladığınız kazancı da iade edecek misiniz?"

 Yeniakit.com.tr 

2021 yılında, Halk TV'ye genel yayın yönetmeni olma, CHP'nin parasıyla kanalı alma gibi karşılıklı itham ve iddialarla birbirine giren Sözcü yazarı Uğur Dündar ile Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal arasındaki kavga yeniden başladı.

Aslı Baykal bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Baykal'a bomba tepki!

Aslı Baykal'ın istifasından sonra Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sözcü yazarı Uğur Dündar, Baykal'a sert sözlerle yüklendi.

Baykal'ın istifasını, "İsabetli olmuş!" diyerek değerlendiren Dündar, "CHP'nin parasıyla alınan Halk TV'nin satışından sağladığınız kazancı da iade edecek misiniz?" sorusunu yöneltti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23