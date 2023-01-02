Baykal CHP'yi fena bombaladı! 'Küçük beyinler insanları tartışır'

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CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, eski partisini sert ifadelerle eleştirdi.

"Eksenini şaşırmış olan ve içimi yakan Chpyi anlattıkça cevap veremiyor ve şahsımla ilgili dedikodu üretiyorlar." diyen ancak isim vermeyen Baykal, "Büyük beyinler fikirleri tartışır, orta halliler olayları, küçük beyinler ise insanları tartışır." ifadelerini kullandı.

CHP'nin özgürlükleri savunmayacağını söyleyen Baykal, şöyle devam etti: Algı ile farklı sese saldıran siz mi özgürlükleri savunacaksınız???