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Baykal adaylık başvurusunu yaptı!

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın adaylık başvurusuna ilişkin belgeler CHP Genel Merkezi'ne gönderildi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 11:31
Baykal adaylık başvurusunu yaptı!

Kılıçdaroğlu, Baykal'ı ziyareti sırasında adaylık teklifinde bulunmuş, Baykal ise süre istemişti.
Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın 24 Haziran'da gerçekleşecek milletvekili seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu. Baykal'ın evrakları CHP Genel Merkezi'ne gönderildi.

BİRAZ SÜRE İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz haftaiçinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Baykal'ı kaldığı hastanede ziyaret ederek CHP'den aday olup olmayacağını sormuş, Baykal ise biraz süre istemişti.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 11:31
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  2. chp
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
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