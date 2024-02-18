Bayılarak hamsi tüketenlere kötü haber tez geldi

Konu ile ilgili açıklama İklim Bilimci Prof. Dr. Levent Kurnaz tarafından geldi. Kurnaz, yaptığı açıklamasında deniz suyu sıcaklıklarının arttığının altını çizerek, şiddetli fırtınalar yaşanacağını ve bu durumun da hamsi göçüne neden olabileceğini vurguladı. Bu da hamsi sevenleri epey üzdü!

FIRTINALAR DAHA ŞİDDETLİ OLACAK

Hamsi sevenleri üzen açıklama Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, tarafından geldi. Müsilaj sorununa değinen Kurnaz, geçtiğimiz yıllarda büyük bir sorun haline gelen müsilajın 1-2 aya yeniden gelebileceğini belirtti. Bu durumda önlem alınması gerektiğinin altını çizen uzman isim sözlerine şu şekilde devam etti:

“Deniz suyu ne kadar sıcak olursa o kadar fazla buhar verebiliyor havaya ve fırtınaları da o derece güçlendiriyor dolayısıyla da bizim Karadeniz kıyılarında, Ege kıyılarında, Akdeniz kıyılarındaki fırtınalar da daha şiddetli olacak”

HAMSİ BİTİYOR

Hamsiyi severek tüketenlere kötü haber bu noktada geldi. Deniz suyu sıcaklıklarının artması ile hamsinin soğuk sulara kaçacağını ifade eden Prof. Dr. Kurnaz, “Balıklar kuzeye, daha soğuk bölgelere kaçıyorlar. Özellikle hamside; Karadeniz’e baktığımızda balık kalmayacak” dedi.



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