Bayern'de Kane fırtınası: Hoeness'ten 150 milyon avroluk itiraf
Bayern Münih'in efsane isimlerinden Uli Hoeness, takımın golcü futbolcusu Harry Kane ile ilgili konuştu.
Hoeness, İngiliz golcü için övgü dolu sözler sarf etti. Uli Hoeness, "Birçok insan Harry Kane için ödediğimiz 100 milyon euro'nun çılgınlık olduğunu düşünmüştü. Ben de öyle düşünmüştüm ama bugün 150 milyon euro da öderim." dedi.
Sözlerine devam eden Alman efsane, "Harry Kane küressel bir simge, iyi bir karakter. 18 yaşındaki gençlerimiz için bir rol model." diye konuştu.
Bayern Münih forması altında bu sezon 39 maçta süre bulan 32 yaşındaki Harry Kane, 47 gol attı ve 5 asist yaptı.
