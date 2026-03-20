Bayern'de Kane fırtınası: Hoeness'ten 150 milyon avroluk itiraf

Bayern Münih’in yaşayan efsanesi Uli Hoeness, İngiliz golcü Harry Kane’in sergilediği akılalmaz performans karşısında sessizliğini bozdu. Sezon başında ödenen 100 milyon avroluk bonservis bedelini "çılgınlık" olarak nitelendirenlerin yanıldığını belirten Hoeness, Kane’in sadece bir golcü değil, küresel bir simge ve karakter abidesi olduğunu vurguladı. 39 maçta 47 gol atan yıldız isim, Bavyera ekibinde tarihe geçmeye devam ediyor

Bayern Münih'in efsane isimlerinden Uli Hoeness, takımın golcü futbolcusu Harry Kane ile ilgili konuştu.

Hoeness, İngiliz golcü için övgü dolu sözler sarf etti. Uli Hoeness, "Birçok insan Harry Kane için ödediğimiz 100 milyon euro'nun çılgınlık olduğunu düşünmüştü. Ben de öyle düşünmüştüm ama bugün 150 milyon euro da öderim." dedi.

Sözlerine devam eden Alman efsane, "Harry Kane küressel bir simge, iyi bir karakter. 18 yaşındaki gençlerimiz için bir rol model." diye konuştu.

Bayern Münih forması altında bu sezon 39 maçta süre bulan 32 yaşındaki Harry Kane, 47 gol attı ve 5 asist yaptı.