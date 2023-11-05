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Spor Bayern Münih'ten Dortmund'a gol yağmuru
Spor

Bayern Münih'ten Dortmund'a gol yağmuru

Yeniakit Publisher
2023-11-05 00:30:00 -
Bayern Münih'ten Dortmund'a gol yağmuru

Bundesliga'da Bayern Münih, derbide Borussia Dortmund'u 4-0'lık skorla yendi.

Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Der Klassiker'de Borussia Dortmund ve Bayern Münih karşı karşıya geldi.

İlk 10 dakikada bulduğu gollerle 2-0'lık üstünlüğü yakalayan Bayern Münih, devreye bu skorla önde girdi. Bavyera ekibinin ilk yarıdaki gollerini Dayot Upamecano ve Harry Kane kaydetti.

İkinci yarıda 72. dakikada Harry Kane, bir kez daha ağları havalandırırken İngiliz golcü, 90. dakikada hat-trick yaptı ve skoru belirledi.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, Bayer Leverkusen'in kazandığı haftada hata yapmadı ve yenilmezlik serisini sürdürüp puanını 26'ya yükseltti. Borussia Dortmund ise ligdeki ilk yenilgisini alırken 21 puanda kaldı.

Bundesliga'da Bayern Münih gelecek hafta Heidenheim'ı konuk edecek. Borussia Dortmund ise deplasmanda Stuttgart'la karşılaşacak.
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