  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bayern Münih'e Villarreal şoku
Spor

Bayern Münih'e Villarreal şoku

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Villarreal sahasında Bayern Münih'i 1-0 yendi.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 00:34:00 -
Bayern Münih'e Villarreal şoku

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti. İspanyol temsilcisi Villarreal sahasında Bayern Münih'i ağırladı.

Ev sahibi takım 8. dakikada Danjuma'nın golüyle öne geçti. Mücadelenin kalan kısmında gol sesi çıkmadı.

Bayern Münih, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini yaşadı. Gruplarda oynadığı 6 maçın tamamını kazanan Bavyera ekibi son 16 Turu'nda da Salzburg'u bir maçta mağlup etmiş, bir maçta ise sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

Karşılaşmanın rövanşı 12 Nisan'da Allianz Stadyumu'nda oynanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay