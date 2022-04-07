Bayern Münih'e Villarreal şoku
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Villarreal sahasında Bayern Münih'i 1-0 yendi.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti. İspanyol temsilcisi Villarreal sahasında Bayern Münih'i ağırladı.
Ev sahibi takım 8. dakikada Danjuma'nın golüyle öne geçti. Mücadelenin kalan kısmında gol sesi çıkmadı.
Bayern Münih, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini yaşadı. Gruplarda oynadığı 6 maçın tamamını kazanan Bavyera ekibi son 16 Turu'nda da Salzburg'u bir maçta mağlup etmiş, bir maçta ise sahadan beraberlikle ayrılmıştı.
Karşılaşmanın rövanşı 12 Nisan'da Allianz Stadyumu'nda oynanacak.