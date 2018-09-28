Bayern Münih'e Hertha Berlin darbesi!
Bundesliga'da 6. haftada Hertha Berlin, Bayern Münih'i 2-0 mağlup etti.28 Eylül 2018 Cuma 23:57
Bundesliga'da 6. hafta mücadelesinde Hertha Berlin ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 23. dakikasında Vedad Ibisevic ile öne geçen Hertha Berlin, 44. dakikada Duda ile farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.
Mücadelenin ikinci devresinden gol sesi çıkmadı ve Hertha Berlin, Bayern Münih'i 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Hertha Berlin'in puanı 13'e yükseldi. Bayern Münih ise 13 puanda kaldı ve averajla liderliğini sürdürdü.
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