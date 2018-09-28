Bayern Münih'e Hertha Berlin darbesi!

Bundesliga'da 6. hafta mücadelesinde Hertha Berlin ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 23. dakikasında Vedad Ibisevic ile öne geçen Hertha Berlin, 44. dakikada Duda ile farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.

Mücadelenin ikinci devresinden gol sesi çıkmadı ve Hertha Berlin, Bayern Münih'i 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Hertha Berlin'in puanı 13'e yükseldi. Bayern Münih ise 13 puanda kaldı ve averajla liderliğini sürdürdü.