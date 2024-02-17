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Spor Bayern Münih'e Boey'dan kötü haber!
Spor

Bayern Münih'e Boey'dan kötü haber!

Yeniakit Publisher
2024-02-17 17:08:00 -
Bayern Münih'e Boey'dan kötü haber!

Bayern Münih, Sacha Boey'un sol arka adalesindeki yırtık nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Bayern Münih, Sacha Boey'un sol arka adalesindeki yırtık nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. 

Bayern Münih'e, devre arasında kadrosuna kattığı Sacha Boey'dan kötü haber geldi.

Alman ekibi, Sacha Boey'un sol arka adalesindeki yırtık nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Öte yandan Bild'de yer alan habere göre, Sacha Boey'in yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Bayern Münih'e devre arası transfer döneminde Galatasaray'da transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, yeni takımında 2 maçta 109 dakika süre aldı.
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