  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bayern Münih, yeni sezona farklı galibiyetle başladı
Spor

Bayern Münih, yeni sezona farklı galibiyetle başladı

Bundesliga’nın 1’inci haftasında Bayern Münih, sahasında Schalke 04’ü 8-0 yendi

Yeniakit Publisher
2020-09-18 23:43:50 -
Bayern Münih, yeni sezona farklı galibiyetle başladı

BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, 2020-2021 sezonunun açılış maçında Schalke 04’ü 8-0 yendi.

Geçen sezonun şampiyonu Bayern Münih, Bundesliga’nın 1‘inci haftasında Schalke 04’ü Allianz Arena’da konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Bavyera ekibi, 4'üncü dakikada Serge Gnabry ve 19'uncu dakikada Leon Goretzka’nın attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Bayern Münih 30'uncu dakikada Schalke 04’de forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak’ın ceza sahasında Robert Lewandowski’yi düşürmesi sonucunda penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Lewandwoski topu filelere göndererek skoru 3-0 yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih, 47’inci ve 59’uncu dakikalarda Serge Gnabry, 69. dakikada Thomas Müller, 71. dakikada Leroy Sane ve 81. dakikada Jamal Musiala ile 5 gol daha buldu ve karşılaşmadan 8-0 galip ayrıldı.

Schalke 04'de ilk 11’de sahaya çıkan ve 30'uncu dakikada sarı kart gören milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakikada oyunda kaldı.

Bundesliga'nın ilk haftasında yarın 6 karşılaşma oynanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Araç sahiplerine kötü haber! İki büyük zam geliyor
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! İki büyük zam geliyor

Bu geceden itibaren benzin fiyatına 28 kuruş, motorin fiyatına ise 25 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Bakan Akar'dan Macron'a unutamayacağı cevap
Siyaset

Bakan Akar'dan Macron'a unutamayacağı cevap

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki gerilimi körükleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a anlayacağı dilden cevap verdi..
Gerilim bu kez patladı! Dünyaya duyurdular: Rus jetlerini yakaladık
Dünya

Gerilim bu kez patladı! Dünyaya duyurdular: Rus jetlerini yakaladık

İngiltere, Kuzey denizi üstünde uçan 2 Rus savaş jetini tespit ettiklerini dünyaya duyurdu.

Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı