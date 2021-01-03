  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bayern Münih, sahasında Mainz 05’i ikinci yarıda bulduğu gollerle 5-2 yendi
Spor

Bayern Münih, sahasında Mainz 05’i ikinci yarıda bulduğu gollerle 5-2 yendi

Yeniakit Publisher
2021-01-03 22:22:59 -
Bayern Münih, sahasında Mainz 05’i ikinci yarıda bulduğu gollerle 5-2 yendi

BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, 2-0 geriye düştüğü karşılamada Mainz 05’i ikinci yarıda attığı gollerle 5-2 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga’nın 14. haftasında Allianz Arena’da düşme hattında bulunan Mainz 05’i konuk etti.

Konuk ekip ilk yarıyı 32. dakikada Jonathan Burkhardt ve 44. dakikada Alexander Hack’ın golleriyle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih, 50. dakikada Joshua Kimmich ve 55. dakikada Leroy Sane’nin golleriyle 2-2’lik eşitliği sağladı.

Bavyera ekibi, 70. dakikada Niklas Süle ve 76. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski'nin fileleri havalandırmasıyla skoru 4-2 yaptı.

Karşılaşmanın son bölümünde 83. dakikada Robert Lewandwoski ile bir gol daha bulan kırmızı-beyazlılar karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı.

Bayern Münih bu galibiyetle puanını 33’e çıkartarak liderliğini sürdürdü. Mainz 05 ise 6 puanla 17 sırada kaldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti son seçim anketi sonuçlarını açıkladı
Siyaset

AK Parti son seçim anketi sonuçlarını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, son anket sonuçlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Dağ, "Bizde sonuçlar 24 Haziran'daki tablo ile..
İYİ Partili vekilden skandal
Siyaset

İYİ Partili vekilden skandal "Evlat Nöbeti" çıkışı

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin eylemine devlet yetkililerinin katılmasını doğru bulmadığını söyle..
ABD’nin dünyadan sakladığı F-35 gerçeği ne? S-400’den boşuna korkmuyorlar
Dünya

ABD’nin dünyadan sakladığı F-35 gerçeği ne? S-400’den boşuna korkmuyorlar

Türkiye ve ABD arasında yaşanan F-35 ve S-400 krizinin perde arkasında ABD'nin F-35'lerle ilgili tüm dünyadan saklamaya çalıştığı gerçekler ..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay