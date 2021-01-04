Bayern Münih - Mainz maçında gol yağmuru
Bayern Münih, Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) 2-0 geriye düştüğü karşılamada Mainz 05’i ikinci yarıda attığı gollerle 5-2'lik skorla yendi.
Bayern Münih, Bundesliga’nın 14. haftasında Allianz Arena’da düşme hattında bulunan Mainz 05’i konuk etti.
Konuk ekip ilk yarıyı 32. dakikada Jonathan Burkhardt ve 44. dakikada Alexander Hack’ın golleriyle 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih, 50. dakikada Joshua Kimmich ve 55. dakikada Leroy Sane’nin golleriyle 2-2’lik eşitliği sağladı.
Bavyera ekibi, 70. dakikada Niklas Süle ve 76. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski'nin fileleri havalandırmasıyla skoru 4-2 yaptı.
Karşılaşmanın son bölümünde 83. dakikada Robert Lewandwoski ile bir gol daha bulan kırmızı-beyazlılar karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı.
Bayern Münih bu galibiyetle puanını 33’e çıkartarak liderliğini sürdürdü. Mainz 05 ise 6 puanla 17 sırada kaldı.