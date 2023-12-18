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Spor Bayern Münih kazanmaya devam ediyor
Spor

Bayern Münih kazanmaya devam ediyor

Yeniakit Publisher
2023-12-18 03:57:00 -
Bayern Münih kazanmaya devam ediyor

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, konuk ettiği Stuttgart'ı 3-0 yendi.

Ligin 15. hafta mücadelesinde, zirve mücadelesi veren Bayern Münih, Allianz Arena'da Stuttgart'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, 2. ve 55. dakikalarda Harry Kane, 63. dakikada Kim Min-Jae'nin ağları sarsmasıyla rakibini 3-0 mağlup etti.

Bayern Münih, 1970-74 yılları arasındaki 64 Bundesliga maçında üst üste gol atma rekorunu, bu maçtaki performansıyla egale etti.

Ligde bir maçı eksik Bayern Münih, 35 puanla Bayer Leverkusen'in ardından ikinci sıradaki yerini korudu. 31 puanlı Stuttgart ise dördüncü sırada yer aldı.
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