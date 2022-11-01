Şampiyonlar Ligi C Grubu altıncı hafta kaçında Bayern Münih ile Inter karşılaşacak. Devler Ligi'nin en zorlu grubunda Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Bu sebeple grubu ilk iki sırada tamamlamayı garantileyen Bayern Münih ile Inter arasındaki maçın ne zaman oynanacağı araştırılıyor.

Bayern Münih-Inter maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Bayern Münih bu akşam Inter’i konuk edecek. Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak olan maçı Exxen ve TV 8,5 naklen yayımlayacak.

Bayern Münih-Inter muhtemel 11’ler:

Bayern Münih: Ulreich; Mazraoui, Pavard, Davies; Sabitzer, Goretzka; Coman, Musiala, Sane; Choupo-Moting

Inter: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Gagliardini, Gosens; Correa, Lautaro