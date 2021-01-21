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Spor Bayern Münih deplasmanda tek golle kazandı
Spor

Bayern Münih deplasmanda tek golle kazandı

Bayern Münih, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) deplasmanda Augsburg’u 1-0 yendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 05:18:00 -
Bayern Münih deplasmanda tek golle kazandı

WWK Arena'da oynanan 17. hafta karşılaşmasında Bayern Münih, Augsburg’a konuk oldu.

Bayern Münih, 13. dakikada Robert Lewandowski’nin penaltıdan attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Puanını 39’a çıkaran kırmızı-beyazlı ekip liderliğini sürdürdü.

Augsburg ise 19 puanla 12. sıraya geriledi.

Leipzig'de kazandı

Şampiyonluk yarışında yer alan Leipzig sahasında Union Berlin’i 1-0 yendi.

Karşılaşmadaki tek golü 70. dakikada Emil Forsberg kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 35’e çıkaran Leipzig lider Bayern Münih’in 4 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.

Union Berlin ise 28 puanda kaldı ve 6. sıraya geriledi.

Bundesliga’da 17. haftada oynanan diğer karşılaşmalarda Köln deplasmanda Schalke 04’ü 2-1, Arminia Bielefeld de sahasında Stuttgart’ı 3-0 yendi. Freiburg-Eintracht Frankfurt karşılaşması ise 2-2 berabere sonuçlandı.

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