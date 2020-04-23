Baydilli’den Ramazan ayı mesajı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Baydilli mesajında, "Rahmet, mağfiret ve bereket mevsimi olan Ramazan-ı Şerif bu yıl maalesef biraz sıkıntılı, insanların korona virüs salgını nedeniyle yakınlaşamadığı bir döneme denk geldi. Ramazanın bereketiyle, manevi atmosferiyle inşallah bu salgın hastalık en az seviyeye iner ve milletimiz rahat bir nefes alır. Bu yıl Ramazanda yakınlaşmayı kalplerden yapalım, salgın riskine önlem olarak sosyal mesafemizi korumaya devam edelim. Çünkü her şeyden önce Allah’ı bize emaneti olan bedenimizi korumamız, sağlıklı tutmamız gerekiyor. Bu mübarek ayda yardım yaparak, bağışta bulunarak, dua ederek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı Ramazan-ı Şerif’i bu erdemli özelliklerin yerleşmesi için bir vesile olarak değerlendirmeliyiz. Ramazan’ın Karaköprü’müze, Şanlıurfa’mıza, ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.