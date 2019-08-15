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Baydilli’den kuran kursuna ziyaret

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Esentepe Mahallesinde H.

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:48
Baydilli’den kuran kursuna ziyaret

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Esentepe Mahallesinde H. Mehmet Demircioğlu Camiindeki yaz dönemi Kuran kursunu ziyaret ederek çocuklarla sohbet etti.


Toplumun her kesimiyle buluşmaya çalışan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yaz döneminde Kuran’ı Kerim eğitimi gören çocuklarla bir araya geldi. Esentepe Mahallesinde bulunan H. Mehmet Demircioğlu Camideki Kuran kursundaki çocuklarla bir süre sohbet eden Başkan Baydilli, Kuran’ı Kerim ve din eğitiminin öneminden bahsederken, yaz dönemini değerlendirerek Kuran kursuna gelen öğrencileri tebrik etti.


Baydilli, ziyarette çocuklara yaptığı konuşmada çocukların yaz dönemini Kuran eğitimiyle değerlendirmesinin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Öğrencilerimiz yaz döneminde Camilerde açılan kurslarda Kuran’ı Kerim ve dinimizi en iyi şekilde öğrenmeye çalışıyor. Biz de ara ara camilerde eğitim gören çocuklarımızı ziyaret ediyoruz. Çocuklarla hasbihal edip Kuran’ı Kerim eğitiminin önemden bahsediyoruz. Ben bu kursta eğitim veren, çocuklara Allah’ın kelamını öğreten hocamıza ve yaz tatilini değerlendirip Kuran’ı Kerim öğrenen çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Biz de Karaköprü Belediyesi olarak Sosyal İşler Müdürlüğümüz ile bu kurslarımıza gerekli desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:48
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