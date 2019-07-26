Baydilli ilçede devam eden çalışmaları inceledi

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçede yapılan çalışmaları inceleyip, sorunları yerinde tespit etti.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli,Seyrantepe Mahallesi’ndeyapılan çalışmaları yerinde inceleyip, sorunları tespit ederek gerekli birimlere talimat verdi. Alan gezisi sırasında bir açıklama yapan Baydilli, “Her sabah teknik ekibimizle birlikte bir mahallemizi ziyaret edip çalışmalarımızı inceliyoruz. Bugün de ilçemizin yeni mahallesi Seyrantepe’de yapılan çalışmaları inceledik. Burada yeni yollar açtık ve alt yapı çalışmaları bittikten sonra ana yollarda Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışması yaparken biz de ara yollarda kilitli parke döşüyoruz. Seyrantepe’de özellikle yol çalışmalarımız durmaksızın devam edecek. Özverili çalışmalarından dolayı tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Seyrantepe Mahallesi’ndeki alan gezisinde Baydilli’nin yanında Belediye Başkan Yardımcıları ve teknik müdürler de yer aldı.