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Kültür - Sanat

Baydilli anneleri unutmadı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli anneler gününde anneleri unutmadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 14:41:08 -
Baydilli anneleri unutmadı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli anneler gününde anneleri unutmadı.


Karaköprü Belediyesi Mobil gezici araçla Ramazan etkinliklerini sürdürürken, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli etkinliğe katılarak balkondan programını takip eden annelerin günlerini kutladı. Anneler günü vesilesiyle annelere karanfil hediye eden Başkan Baydilli, annelerle bir süre sohbet ederek taleplerini dinledi ve hayır dualarını aldı. Baydilli "Bugün anneler günü ve koronavirüs tedbirleri nedeniyle bir etkinlik düzenleyemedik. Ancak annelerimizi unutmadığımızı gösterme adına mobil Ramazan etkinlik aracımızla gezerek balkonlardan dinleyen annelere karanfil hediye ettik, anneler gününü kutladık. Ana demek cefakar ve vefakar demektir. Ailesi için, evladı için kimsenin kaldıramayacağı yükleri kaldıran demektir. Biz sadece yılda bir gün değil her gün annelerimizi değerli görmeli, ellerini öpüp dualarını almalıyız. Kendi annemin, eşimin ve tüm annelerin anneler gününü kutluyor, sağlıklı günler diliyorum" dedi.


Öte yandan Karaköprü Belediyesinin mobil Ramazan etkinlik aracı ile gerçekleştirilen sıra gecesine vatandaşlar balkonlarından ve pencerelerden katılarak eşlik ettiler.

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