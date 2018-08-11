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Bayburt'ta tartıştığı annesini tüfekle yaraladı

Bayburt'ta oğlu tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın ağır yaralandı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 08:05
Bayburt'ta tartıştığı annesini tüfekle yaraladı

Esentepe Mahallesi Hicrani Taştan Caddesi üzerindeki evlerinde M.T. ile annesi H.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

M.T, tartışma sırasında av tüfeğiyle ateş ettiği annesini sırtından yaraladı.

Yaralı kadın, komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, tüfekle olay yerinden kaçan M.T'yi yakalamak için arama başlattı.

Şüphelinin, aynı mahalledeki metruk binaya girdiği şüphesi üzerine çevrede güvenlik önlemi alındı. Polis, göz yaşartıcı gaz attığı binada arama yaptı ancak M.T'yi bulamadı.

Olayın gerçekleştiği eve bir süre sonra elinde tüfekle gelen M.T, gözaltına alındı.

 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 08:05
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