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Bayburt’ta sağanak yağışın ardından

Bayburt’ta dün meydana gelen ve metrekareye 24 kilogram yağışın düştüğü sağanağın ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaldırım, yol, rögar ve mazgal temizliğine koyuldu.

27 Ağustos 2019 Salı 10:09
Bayburt’ta sağanak yağışın ardından

Bayburt’ta dün meydana gelen ve metrekareye 24 kilogram yağışın düştüğü sağanağın ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaldırım, yol, rögar ve mazgal temizliğine koyuldu.


Bayburt’ta dün yoğun sağanağın yaşandığı kent merkezinde metrekareye 24 kilogram yağış düştü. Yaklaşık 1 saat süren yağış sonrasında birçok cadde ve sokakta su taşkını yaşandı. Kentte haftanın bir günü kurulan halk pazarını basan sel suları nedeniyle buradaki esnaf, ürünlerini kurtarmak için büyük çaba sarf etti. Yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar da saçaklar ve meyve sebze satıcılarının şemsiyeleri altında yağışın dinmesini bekledi.Sağanak yağış dolayısıyla cadde ve sokaklarda oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Selin verdiği zarar bugün ekipler tarafından giderilmeye başlandı.


Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin yerinde takip ettiği çalışmalarda; ekipler yağış sırasında rögarlar ve mazgalların açık kalmasını sağlayarak oluşacak olumsuzlukların önüne geçti. Yağış sonrasında ise Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaya geçişleri ve kaldırımlarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.


Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, esnafı da ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu.


Başkan Pekmezci, “Dün baya şiddetli sağanak yağış oldu. Olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerimiz sahaya çıkarak çalışmalarını sürdürdü. Bugün de bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 10:09
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