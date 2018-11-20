Bayburt'ta kuruldu! Tam 2 bin 250 eve elektrik sağlıyor

Türkiye'nin 80 bin 417 kişiyle en az nüfusa sahip ili Bayburt'ta, 20 ay önce belediye tarafından 75 dönüm arazi üzerinde 4,5 megawatt gücünde güneş enerji santrali (GES) kuruldu. 17 bin 600 panelden oluşan ve 20 ayda 1800 saat güneş enerjisinden yararlanılan santralde, 14 milyon kilowatt saat elektrik enerjisi ile 1 milyon 862 bin dolar gelir elde edildi. Santralle Türkiye'de 2 bin 250 evin enerjiye dönük iç ihtiyacı karşılandı. Kentte tüketilen enerjinin de yüzde 10'una denk gelen enerji üreten santral, Türkiye'de belediyeye ait ilk güneş enerji santrali olma özelliğiyle diğer belediyelere de örnek oldu. 8 kişinin istihdam edildiği projeyi örnek alan bazı belediyelerce de güneş enerji santrali kurma çalışmalarına başlandı. Belediye görevlileri, santral yetkilileriyle görüşüp, projeye ilişkin teknik konularda yardım istedi.

'14 milyon kilowatt saat enerji elde ettik'

Bayburt Güneş Enerji Santrali Müdürü Bülent Erdaş, güneş enerjisi santralinde 20 aylık süreçte 1 milyon 862 bin dolar üzerinde fatura kesildiğini belirtti. Erdaş, "Bayburt Belediyesi'ne ait bu arsada 75 dönüm üzerine biz, 4,5 megawatt gücünde bir güneş enerjisi santralini faaliyete geçirdik. Tesiste 17 bin 600 adet panel bulunmakta. Normalde Türkiye'nin güneş haritasına baktığımız zaman Bayburt için ön görülen yıllık güneşlenme saati yıllık 1650 saat. Bizler 1 aylık hesaplamalarımıza göre 1780 ile 1880 saat arasında üretim elde ettik. 20 aylık dönem içerisinde 14 milyon kilowatt saat enerji elde etti. Bu enerjinin de dağıtım şirketine kesilen fatura bedeli 1 milyon 862 bin dolar üzerinde" dedi.

'2250 evin iç ihtiyacı karşılanıyor'

Üretilen enerjiyle 2 bin 250 evin iç ihtiyacının karşılandığına değinen Erdaş, "4,5 megawatt güneş enerjisi santralimizin yatırım bedeli, 14 milyon 689 bin lira. Tesis 2 bin 250 evin iç ihtiyacını karşılayacak bir tesistir. Biz enerjiyi yurt dışından alıyoruz, Rusya'da gazı alıp, elektriğe çeviriyoruz. En azından bizim bu tesis 2 bin 250 evin iç ihtiyacını karşıladığı için bu kadarı yurt dışından temin etmiyoruz. Yine tesisimiz yanında 2,5 megawattlık bir hazırlığımız daha var. Bunun hazırlıkları tamamlandı, ihalesi nasip olursa önümüzdeki mart ve nisan gibi yapıp, orayı da hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Tesisimiz Türkiye'de il ve ilçe belediyelerine örnek olan bir tesis olmuştur. Kayseri'de proje ve tesisimiz ödüle layık görülmüştü. Bununla ilgili arayan yerel belediyelere de teknik anlamda destek ve bilgi de veriyoruz. Üretimimiz de şu anda gayet iyi bir noktada sürüyor" diye konuştu.

'Önemli proje'

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ise kent adına çok önemli olan projenin belediye için de önemli gelir kaynağı olduğunu aktararak, "Proje maliyetini İller Bankası'ndan aldığımız 10 yıl ödemeli kredi ile karşıladık. 8 arkadaşımızı istihdam ediyoruz. Toplam üretim gücü 4,5 megawatt olan santralde ürettiğimiz elektriğe devletimiz alım garantisi veriyor" dedi.