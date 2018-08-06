Bayburt'ta 35 düzensiz göçmen yakalandı! Organizatörler gözaltında

Alınan bilgiye göre, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, risk analizinde durumundan şüphelendikleri iki aracı kent merkezinin girişinde durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada yurda yasa dışı yollardan giren 35 göçmen tespit edildi.

Ekipler, 35 yabancı uyruklu ile organizatörlük yaptıkları iddiasıyla araçlardaki 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Amasya Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

"Göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. tutuklandı, itirafçı olan H.G, H.P, F.Ö, R.S. ve M.Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.