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Siyaset Bayburtlulardan Erdoğan'a dolar desteği
Siyaset

Bayburtlulardan Erdoğan'a dolar desteği

Muhalefetin algı operasyonlarına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajları yağıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 14:03:00 -
Bayburtlulardan Erdoğan'a dolar desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz indirme politikasındaki istikrarlı duruşu sonrası para baronları Türkiye'ye operasyon çekmeye kalksa da vatandaşlar gerçekleri görüyor.

Muhalefetin, "Hükümet ekonomiyi batırdı" edebiyatı yapıp, Türk ekonomisine saldıran faiz lobisine sahip çıkmalarına rağmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz politikasına destek yağıyor.

Faiz indirimi sonrası doların anormal artışı nedeniyle türlü algı operasyonlarına kalkışılsa da, Bayburt'ta açılan bir pankart dikkatlerden kaçmadı.

"MÜSİAD Bayburt" tarafından asılan pankartta şu ifadeler yer aldı:

"Biz Bayburtlular, Reis'e dolar düşsün diye değil; vatan düşmesin diye oy verdik"

İşte o pankart:

 

Dikkat çeken pankart

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a artan sevgi son zamanlarda pankartlara konu oluyor. Birkaç ay önce Diyarbakır ziyareti sırasında Erdoğan dikkat çeken bir pankartla karşılanmıştı. Erdoğan'a Kürtçe, "Em Ji Te hez dıkım’ ‘Seni seviyoruz Erdoğan" yazılı pankart açılmıştı.

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