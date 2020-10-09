  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bayburt ve Ordu İHH'dan Azerbaycan'a destek
Aktüel

Bayburt ve Ordu İHH'dan Azerbaycan'a destek

Yeniakit Publisher
2020-10-09 18:56:21 -
Bayburt ve Ordu İHH'dan Azerbaycan'a destek

BAYBURT (AA) - Bayburt ve Ordu'da İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Azerbaycan'a destek amacıyla basın açıklaması düzenlendi.

Bayburt İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Kent Ormanı'nda düzenlenen açıklamada, katılımcılar Türk ve Azerbaycan bayrakları taşıyarak Azerbaycan'a destek için konvoy düzenledi.

Basın açıklamasında konuşan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Türkiye olarak Azerbaycan'ın yanında olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bugün Azerbaycan'da yaşananlar aslında dünkü olayların devamı niteliğinde. Bunlar gerçekten insanlığa sığmayan davranış örneği sergileyerek 30 yıl önce Azerbaycan toprağı olan Karabağ'a saldırmışlar ve orada katliam yapmışlardır. 30 yıldan beri dünyada hukuktan, adaletten bahseden düzende maalesef adaletin ancak güç sayesinde olduğunu dünya bize bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullandı.

Açıklama metnini okuyan Bayburt İHH Başkanı İlhami Polat ise Azerbaycan topraklarındaki işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan'ın yeniden sivillere yönelik saldırılara başladığını hatırlattı.

Ermenistan saldırıları karşısında uluslararası toplumun gerekli ve yeterli tepkiyi göstermediğinin altını çizen Polat, şunları kaydetti:

"Bizler dünyanın sessiz kaldığı Ermenistan'ın bu haksız ve hukuksuz saldırıları karşısında Azerbaycanlı kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Dünya kamuoyunun tepkisizliğinden cesaret bulan Ermenistan, hukuk tanımazlığını daha da artırarak tüm uluslararası teamülleri hiçe sayan saldırılarına sivil yerleşim yerlerini vurarak devam ediyor. Bu saldırılar karşısında Azerbaycan devleti ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu olacağımızı buradan bildirmek istiyoruz."

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Hasan Başoğlu tarafından dua yapıldı.

Daha sonra Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla destek konvoyu düzenlendi.

- Ordu

Ordu İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Ceren Özdemir Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, katılımcılar Türk ve Azerbaycan bayrakları taşıyarak Azerbaycan'a destek mesajı verdi.

Ordu İHH Arama Kurtarma Başkanı Olgun Öztürk, burada yaptığı açıklamada, Azerbaycan topraklarını işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan'ın, yeniden sivillere yönelik saldırılara başladığını anımsattı.

Ermenistan'ın, son saldırılarıyla bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha tüm dünyaya gösterdiğini aktaran Öztürk, "Bizler, her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız." şeklinde konuştu.

Öztürk, yıllardır Ermenistan'ın saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli tepkiyi ortaya koymayan uluslararası toplumun, çifte standardını bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak, "Tüm dünya ülkelerini, vicdan sahibi tüm insanları ve ülkemizdeki herkesi işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede kardeş Azerbaycan'ın yanında yer almaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Macron'u şok eden talep! Fransa'yı değil Türkiye'yi istediler
Gündem

Macron'u şok eden talep! Fransa'yı değil Türkiye'yi istediler

Dağlık Karabağ Azerbaycan Topluluğu Başkanı Milletvekili Tural Genceliyev, Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecini yürüten AGİT Minsk Grubu ..
Dünyanın gözü orada! Başkente asker yığılıyor
Dünya

Dünyanın gözü orada! Başkente asker yığılıyor

Milletvekili seçimleri sonrası karışan Kırgızistan'da hükümet bugün düştü. Ülkede olağanüstü hal ilan edilirken, Cumhurbaşkanı Ceenbekov baş..
Dünyanın odak noktası oldu, Almanlar neden hayran kalmasın?
Teknoloji

Dünyanın odak noktası oldu, Almanlar neden hayran kalmasın?

Dünyanın merakla takip ettiği Türk drone’larının başarısı Alman medyasını kıskandırdı.
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay