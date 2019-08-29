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Bayburt Tarım İl Müdürü Ersen göreve başladı

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Selami Ersen yeni görevine başladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:19
Bayburt Tarım İl Müdürü Ersen göreve başladı

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Selami Ersen yeni görevine başladı.


Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Selami Ersen atandı. Daha önce Demirözü İlçe Tarım Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan Selami Ersen yeni görevine başladı.



Selami Ersen Kimdir?


1974 yılında Bayburt’ta doğdu. Selami Ersen, ilk ve orta öğrenimini Bayburt’ta, lisans eğitimini 1997 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünde tamamladı. 2000 yılından itibaren Demirözü İlçe Tarım Müdürü görevini sürdürürdü. 2009 yılında AK Parti’den Demirözü İlçe Belediye Başkanı seçildi. Demirözü’nde AK Parti’den iki dönem üst üste Belediye Başkanlığı yapan Ersen, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde partisi tarafından yeniden aday gösterilmedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:19
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