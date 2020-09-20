  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bayburt Özel İdare Spor - Elazığspor maçı ertelendi
Spor

Bayburt Özel İdare Spor - Elazığspor maçı ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-09-20 10:27:19 -
Bayburt Özel İdare Spor - Elazığspor maçı ertelendi

BAYBURT (AA) - Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bayburt Özel İdare Spor ile Elazığspor arasında bugün oynanacak karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan Bayburt Özel İdare Spor'a gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Pazar günü saat 15.00'de Bayburt Genç Osman Stadı'nda oynanması gereken Bayburt Özel İdare Spor-Elazığspor Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakası, Bayburt İl Özel İdare Spor Kulübünün Kovid-19 PCR testleri sonucunda, sonuçları negatif olan oyuncu sayısının Kovid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimatın 7. maddesinin 8. fıkrasında belirtilen sayının altına düşmüş olması nedeniyle federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir."

Bayburt Özel İdare'de 15 futbolcu, 3 antrenör ve 3 kulüp çalışanı ile birer yönetici, masör ve malzemeci olmak üzere toplam 24 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yerli savaş uçağı Hürjet'te kritik gelişme
Teknoloji

Yerli savaş uçağı Hürjet'te kritik gelişme

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET için geliştirilen simülatörü tamamladı.
İstanbul'da yeni koronavirüs kararı! 23 Eylül'den itibaren...
Gündem

İstanbul'da yeni koronavirüs kararı! 23 Eylül'den itibaren...

İstanbul Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Eylül tarihinden itibaren tüm kamu kurumlarına girmeden önce HES kodu alınmasını zoru..
Doğu Perinçek ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklifi gelirse...
Siyaset

Doğu Perinçek ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklifi gelirse...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ‘Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi gelse yanıtınız ne olur?’ sorusuna çarpıcı bir cevap verdi...
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı