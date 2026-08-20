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Kobi Bayburt OSB’de altyapı için yeni adım!
Kobi

Bayburt OSB’de altyapı için yeni adım!

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Bayburt OSB’de altyapı için yeni adım!

Bayburt Organize Sanayi Bölgesi’nde firmaların içme suyu ihtiyacının karşılanması ve atık su altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar masaya yatırıldı...

Bayburt OSB’nin altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar hız kazandı. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) devam eden altyapı çalışmalarının değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

 

Toplantıda, OSB’de faaliyet gösteren firmaların içme suyu ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ile atık su altyapısına ilişkin süreç ele alındı.

Sanayi bölgesinin altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, içme suyu hattının iyileştirilmesi, atık su arıtma tesisi ve kanalizasyon altyapısına ilişkin yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.

 

Toplantıda ayrıca OSB’de oluşan atık suların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesine yönelik alınması gereken tedbirler ele alındı. Çevrenin korunması ve doğal kaynakların verimli kullanılması amacıyla sürdürülebilir bir altyapı oluşturulmasına yönelik atılacak adımlar değerlendirildi.

Vali Mustafa Eldivan başkanlığındaki toplantıda, OSB’nin ihtiyaçlarının karşılanması ve sanayi bölgesindeki altyapı hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi amacıyla yürütülecek çalışmalar konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

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