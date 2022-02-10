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Eğitim Bayburt okullar tatil mi 11 Şubat! Bayburt Valiliği kar tatili açıklaması:
Eğitim

Bayburt okullar tatil mi 11 Şubat! Bayburt Valiliği kar tatili açıklaması:

Bayburt’ta etkili olan kar yağışı sebebiyle 10 Şubat’ta eğitime bir gün ara verildi. Öğrenciler ise yarın yani 11 Şubat’ta okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Bayburt okullar tatil mi? 11 Şubat Bayburt hangi ilçelerde okullar tatil?

Yeniakit Publisher
2022-02-10 16:49:00 -
Bayburt okullar tatil mi 11 Şubat! Bayburt Valiliği kar tatili açıklaması:

Bayburt’ta etkili olan kar yağışı sebebiyle eğitime bir günlük ara verildi. Öğrenciler ve aileler kar sebebiyle 11 Şubat’ta okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı.

Bayburt okullar tatil mi 11 Şubat! Bayburt Valiliği kar tatili açıklaması:

Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde 10 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

11 Şubat’ta Bayburt’un bazı ilçelerinde kar yağışı bekleniyor. Ancak okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Karaman okullar tatil mi Valilik açıklaması 11 Şubat
Karaman okullar tatil mi Valilik açıklaması 11 Şubat

Eğitim

Karaman okullar tatil mi Valilik açıklaması 11 Şubat

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