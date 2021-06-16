Bayburt İnşaat sahibi kim? Bayburt İnşaat hangi işleri yapıyor?

Firmanın Kurucu ortaklan Kıyasi Şentürk, Süleyman Şentürk ve Bayram Şentürk 1973 yılında 'Kıyasi Şentürk ve Ortakları 'unvanı ile ait yapı taahhüt ve inşaat işlerine başlamışlardır. Üstlendikleri işlerin başarıyla tamamlanması yeni işlerin alınmasını, zamanla taahhütlerindeki işlerin büyümesini ve 30.03.1987 tarihinde Bayburt İnşaat Nak.San. ve Tic.Ltd.Şti.ünvanı ile yeni firmanın kurulmasını sağlamıştır. Bayburt İnşaat kuruluşundan beri Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ASKİ Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde ihale edilen baraj , gölet ,yol, sulama ve drenaj, köprü , kanalizasyon ve içme suyu inşaatları, arazi toplulaştırma ve tesviye işleri gibi tüm alt yapı işleriyle Dünya Bankası finansmanlı alt yapı işlerini başarıyla yapmış ve yapmaya da devam etmektedir.

Bayburt İnşaat resmi internet sayfasında Bayburt İnşaat vizyonu ve misyonu şu şekilde açıklanmakta: “Faaliyet gösterdiği bütün alanlarda; yurt içi ve dışındaki müşterilerine yenilikçi, kaliteli hizmet ve çözümler sunmak, küresel hedeflerine marka bilinirliğini artırarak ulaşan, halkına gurur veren bir şirketi olmak.

Bayburt İnşaat vizyonu

Küresel pazarda oluşturduğu değerler ile sürdürülebilir büyümesini koruyan, rekabet gücü ile tercih edilen, stratejik bir ortak gibi güven duyulan, çevreye ve insana duyarlı, dünyanın önde gelen marka şirketlerinden biri olmak.

Bayburt İnşaat misyonu

Faaliyet gösterdiği bütün alanlarda; yurt içi ve dışındaki müşterilerine yenilikçi, kaliteli hizmet ve çözümler sunmak, küresel hedeflerine marka bilinirliğini artırarak ulaşan, halkına gurur veren bir şirketi olmak.

Bayburt İnşaat faaliyet alanları

İnşaat, enerji, seracılık, hayvancılık, sigortacılık, akaryakıt dağıtım ve hizmet.