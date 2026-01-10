Bayburt buzdan kaleye döndü! Sırakayalar Şelalesi dondu, 10 metrelik dev sarkıtlar büyüledi
Doğu Anadolu ve Karadeniz arasındaki geçiş noktasında yer alan Bayburt’ta dondurucu soğuklar hayatı adeta buzdan bir tabloya çevirdi. Kent merkezine 16 kilometre uzaklıktaki doğa harikası Sırakayalar Şelalesi, hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 24 dereceye kadar düşmesiyle birlikte tamamen dondu.
Bayburt'ta her mevsim doğal güzellikleri ile ziyaretçilerini ağırlayan Sırakayalar Şelalesi, soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı.
Kent merkezine 16 kilometre mesafede, Sırakayalar köyü sınırları içerisinde yer alan ve adını bu köyden alan şelale, hava sıcaklığının sıfırın altında 24 dereceye düşmesi ile dondu. Donan şelalede, boyları 10 metreyi aşan buz sarkıtları oluştu.
Bazı doğaseverler buzla kaplanan şelaleyi fotoğraflarken, güzel manzara dronla görüntülendi. (DHA)
Gündem
Berlin buz kesti çaresizlik diz boyu! On binlerce kişi dördüncü geceyi de karanlık ve soğukta geçirdi!