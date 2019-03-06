Baybatur: "Manisa Büyükşehir Belediyesi ile 17 ilçede Cumhur İttifakı’nı zafere taşıyacağız"

Selendi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın MHP’li Belediye Başkan adayı Nurullah Savaş’ı ziyaret eden AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile 17 ilçede Cumhur İttifakı’nı zafere taşıyacaklarını söyledi.

Manisa’nın Selendi ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Şeref Kaçar ve partililer tarafından karşılanan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, parti binasına geçerek partililer ile görüştü. Türkiye gündemini değerlendirdikten sonra Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Cumhur İttifakı irtibat bürosunu ziyaret eden Baybatur, Cumhur İttifakı adayı MHP’li Nurullah Savaş, MHP İlçe Başkanı Mehmet Karabulut ve her iki partiye gönül vermiş partililer tarafından karşılandı.Baybatur, yaptığı konuşmasında, "Cumhur İttifakı’yla gönül birliğini 31 Mart’ta hep birlikte zafere taşıyacağız, Manisa’da Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Selendi’de Nurullah Savaş Başkanımız 5 yıl boyunca güzel hizmetler yaptı. Allah’ın izniyle Cumhur İttifakı’nın gücüyle Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa’daki 17 ilçemizde hizmet yağmuru 5 yıl daha sürdürülecek. Tüm Cumhur İttifakı adaylarımızın her zaman yanındayız ve olmaya devam edeceğiz" dedi.