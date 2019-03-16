Baybatur: Biz onların dilini kullansaydık herhalde buna Hristiyan terörü dememiz gerekirdi

Yeni Zelanda’da iki camiye yapılan ve 49 kişinin yaşamını yitirdiği, 48 kişinin de yaralandığı katliamı lanetleyen AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, alçak saldırının 11 Eylül’den sonra batının inşa ettiği nefret ve kinin katliama dönüşmüş hali olduğunu söyledi.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kasabasında Cuma namazı kılan Müslümanlara yönelik düzenlenen katliamı alçakça ve canice bir terör saldırısı olarak nitelen AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, “Bu alçak saldırı bize, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği son noktayı göstermektedir” dedi.

DAEŞ gibi terör örgütlerini kendi elleriyle kurup İslam coğrafyasında masum insan kanı döktüren batının, bu örgütler üzerinden İslamafobi tezini de zihinlere yerleştirdiğine dikkat çeken Baybatur, saldırının 11 Eylül’den sonra batının inşa ettiği nefret ve kinin katliama dönüşmüş hali olduğunu söyledi. İslamafobik ve ırkçı bir terör saldırısıyla karşı karşıya olunduğuna dikkat çeken Baybatur, “Batılı siyasetçiler ve batı medyası sürekli terörü İslam’la özdeşleştiren bir dil kullanıyor. Biz onların dilini kullansaydık herhalde buna Hristiyan terörü dememiz gerekirdi” diye konuştu.

Katliamı gerçekleştiren teröristin saldırı öncesi yayınladığı manifestoda “Türklere” başlığıyla yer verdiği nefret sözlerini de değerlendiren Baybatur, “Ayasofya minarelerden kurtulacak, Konstantinapol tekrar Hristiyan şehri olacak’ ifadeleri tarihsel kökleri olan haçlı zihniyetinin bilinçaltı yansıması, kalplerdeki ve düşüncelerdeki kinin dışa vurumudur. Hakk’a secde ederken Hakk’a yürüyen kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.