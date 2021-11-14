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Kadın - Aile Bayatlayan ekmekle kahvaltılık tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Bayatlayan ekmekle kahvaltılık tarifi, nasıl yapılır?

Bayatlamaya yüz tutmuş ekmek dilimlerinden hazırlayabileceğiniz pratik ve lezzetli bir kahvaltılık tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 08:16:00 -
Bayatlayan ekmekle kahvaltılık tarifi, nasıl yapılır?

İstediğiniz ürünleri ve taze otları kullanarak da fırınlanmış ekmek dilimleri hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler

  • 4 dilim tam buğday ekmeği
  • 4 adet kültür mantarı
  • 2 yemek kaşığızeytinyağı
  • 1/4 çay kaşığıtaze çekilmiş tane karabiber
  • 1/4 çay kaşığıtuz
  • 1 çay kaşığıkekik
  • 2 yemek kaşığı dilimlenmiş siyah zeytin
  • 8 adet cherry domates
  • 1su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 4 dal maydanoz

Yapılışı

Üzerlerini nemli bir bezle sildiğiniz kültür mantarlarının sap kısımlarını alıp ince ince dilimleyin. Sap kısımlarını aldığınız kiraz domatesleri ortadan ikiye kesin. Ayıklanmış maydanoz yapraklarını ince ince kıyın. İnce ince dilimlenmiş kültür mantarları ve dilimlenmiş siyah zeytinleri; zeytinyağı, tuz, kekik ve taze çekilmiş tane karabiber ilavesiyle harmanlayın. Hazırladığınız mantarlı karışımı tam buğday ekmeği dilimlerinin üzerine yayıp domatesleri yerleştirin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisi üzerine yerleştirdiğiniz ekmek dilimlerini önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika kadar fırınlayın. Kızarmaya başlayan ekmek dilimleri üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirip aynı ısıda 10 dakika kadar pişirme işlemini sürdürün. Pişirme işleminin sonunda fırından çıkardığınız ekmek dilimleri üzerine kıyılmış maydanoz yapraklarını serpiştirebilirsiniz. Afiyet  olsun.

 

 

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