Bayat ekmek pizzası tarifi, nasıl yapılır?

Bayat Ekmek Pizzası Tarifi

Malzemeler

1 adet somun bayat ekmek

1 çay bardağı süt

2 adet yumurta

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kekik

Üzeri için:

Zeytin, sosis, mısır, domates, yeşil biber, kaşar peyniri, ketçap

Bayat ekmek pizzası nasıl yapılır?

İlk önce ekmeklerinizi küçük küçük doğrayın bir kaba koyup üzerine yumurta, süt, sıvı yağ, kabartma tozu kekik, pul biber ekleyip iyice karıştırın

Karışım fazla cıvık olmayacak sütü kontrollü şekilde koyun. Daha sonra tepsiye yağlı kağıt serip ekmeği boşaltıp iyice yayarak bastırın.

Üzerine ketçap sürün. Üzerine konacak malzemeleri doğrayıp hazır edin.

Önce biraz kaşar peyniri daha sonra diğer malzemeleri karışık olarak üzerine koyup biraz tuz serptikten sonra 180°C fırında, üzerleri pişene kadar pişirin tekrar biraz daha üzerine kaşar peyniri koyup eriyene kadar beklettikten sonra dilimleyerek servis yapın.

10 dakikada bayat ekmek böreği

10 dakikada bayat ekmek böreği tarifi

Malzemeler

1 adet bayat ekmek

2 adet yumurta

5 kaşık yoğurt

Yarım çay bardağı süt

3-4 çorba kaşığı zeytinyağ

Yarım küçük doğranmış kırmızı kapya biber

1-2 adet küçük doğranmış sivri biber

3-4 yaprak yeşil soğan

1 çay bardağı kadar küçük doğranmış sucuk

1 çay bardağı kadar rendelenmiş kaşar peynir

1-2 çorba kaşığı ezilmiş beyaz peynir

Tuz

Ekmeklerin aralarına koymak için tereyağı

Yapılışı

Öncelikle ekmeğimizi 1 buçuk cm kalınlığında dilimleyelim. Kare borcama ekmekleri boşluk kalmayacak şekilde yan yana dizelim. Ufak tefek boşluk kalan kısımları ekmek dilimlerini küçülterek doldurabilirsiniz. Tepsiye dizdiğimiz ekmek dilimlerinin boşluk kısımlarına ve kenarlarından küçük küçük tereyağ koyalım. Geniş bir kabın içine yumurtaları alıp çırpalım. Diğer malzemeleri de doğrayıp rendeleyelim ve yoğurt, süt ve tuzu da ekleyip karıştıralım. Bu karışımı eşit bir şekilde ekmek dilimlerinin üzerine kaşık yardımıyla yayalım. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında ortalama 20-25 dakika kadar pişirelim. Dilerseniz fırından almadan son 5 dakika içinde üzerine tekrar kaşar rendesi koyup fırına verebilirsiniz.

Bayat ekmek çorbası nasıl yapılır?

Et suyunu bir tencereye alın ve bayat ekmeği küp şeklinde doğrayıp içine ilave edin. Ekmekler dağılana kadar kaynatın. Ayrı bir kasede yumurtanın sarısını süt ile çırpıp çorbaya yavaş yavaş ekleyerek karıştırın. Birkaç taşım kaynatın ve ocaktan alın.

Bayat ekmek köftesi nasıl yapılır? Kolay tarif

Ekmeği küçük parçalara bölüp 5 dakika az bir suda bekletiyoruz. Ekmeğin suyunu sıkıp kıymayla karıştırıyoruz. Soğanı ve sarımsakları rendeleyip kıymaya ekliyoruz. Karışımıza yumurtamızı az biraz sıvı yağ ve baharatlarımızı ekledikten sonra güzelce yoğuruyoruz.

Afiyet olsun.