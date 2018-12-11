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Bayat deyip atma, şükret!

Bayat ekmeklerle yapabileceğiniz tarifleri sizler için derledik...

11 Aralık 2018 Salı 19:18
Bayat deyip atma, şükret!

 

Ekmek kavurması

Bayat ekmek lokmalar halinde doğranır. Tencerede kızartılmış yağ ile kavrulur. Ekmekler kavrulurken, 1 çay bardağı soğuk su, üzerine serpilir. İyice karıştırıldıktan sonra tencerenin kapağı kapatılıp 5 dakika pişirilir.

Ekmek süpürgesi

Ankara dolaylarından bir tirit çeşididir. Bayat ekmek dilimlenip bir tepsiye yerleştirilir. Bir tencerede kıyma kavrulur, çemenle çevrilip oluşan çorbaya lop birkaç yumurta kırılır. Biraz daha pişirilir ve ateşten alınır. Dinlendirilir ve ekmek dilimlerinin üzerinde gezdirilir.

Paça tiridi

Paça çorbası pişirilir, siniye doğranan bayat ekmeklerin üzerine gezdirilir. Sarımsaklı yoğurt dökülür. Son olarak da, bir tavada yağ ile kavrulan salça ve kırmızı pul biber karışımı gezdirilir.

Ekmek Oğması

Bayat ekmeklerin içi -istenirse, kabuğu ile birlikte- ufalanır; bir kapta eritilen tereyağına dökülerek kavrulur. Sonra üzerine bir yumurta kırılıp ekmek ufakları ile alt üst edilir. Ardından 1 bardak süt dökülüp yeniden karıştırılır. Çok hafif ateşte süt çekilinceye kadar bekletilir. Süt çekilince ateşten alınır; üzerine bir bez konularak demlendirilir. Ilınınca yenilir.

Yalancı Paça

Küçük küpler şeklinde doğranan soğan, tencerede, 1 yemek kaşığı tereyağı ile kavrularak pembeleştirilir. Üzerine salça ilâve edilerek eritilir. Dövülmüş 2 diş sarımsak, 1 limonun suyu, tuz, kırmızı toz biber ve et suyu katılır. Bayat ekmek küp şeklinde doğranarak tereyağında kavrulur. Kıtırlaşınca, çorba kâsesine doldurulan çorbanın üzerine dökülür..

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 19:18
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