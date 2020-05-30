Bay ‘tasarruf’ borç şampiyonu

İBB Meclisi’nden toplam 10 milyar liralık borçlanma yetkisi alan İmamoğlu’nun daha koltukta 1 seneyi bile doldurmadan, 5 yıllık borçlanma bütçesinin yüzde 40’lık kısmını kullandığı ortaya çıktı.

Son olarak İBB Meclisi’nden 648 milyonluk borçlanma yetkisi alan İmamoğlu’nun aldığı ‘borç icazetinin’ 34 ilçe belediyesinin 1 yıllık toplam bütçesinden daha fazla olduğu öğrenildi.

Hiçbir şey yapmayıp da her şeyi yapıyormuş gibi görünen CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 yıla yaklaşan görev süresine rağmen gözle görülür tek bir icraata imza atamadı. HDP’nin oylarıyla İBB koltuğuna oturan İmamoğlu, kadim şehri projesizliğe mahkum ederken, kurumu da borç batağına sürükledi. Göreve geldiği günden bu yana skandallarla gündemden düşmeyen İmamoğlu, 11 ay gibi kısa bir süre içerisinde borçlanma bütçesinin yüzde 40’ını har vurup harman savurmuş. AK Parti ve MHP ittifakının hiçbir proje için borçlanma yetkisi vermediğini iddia eden ve bu yönde algı yürüten İmamoğlu’nun daha bir sene bile dolmadan borçlanma hakkının neredeyse yarıya yakınını kullanması, yalanını gözler önüne seriyor.

CHP’li İmamoğlu’nun mazbatayı aldıktan bugüne kadar geçen süre içerisinde, İBB meclisinde toplamda 10 milyar liralık borçlanma yetkisi aldı. AK Parti döneminde başlatılan bütün projeleri ‘kaynak oluşturma’ adı altında iptal etmesine rağmen büyük bir borçlanma talep etmesi ise merak konusu oldu. İmamoğlu’na son olarak 648 milyonluk borçlanma yetkisi veren Meclis üyeleri, yatırım ve borçların ödenmesi şartıyla onay verdi.

CHP’li İmamoğlu’nun geçtiğimiz günlerde aldığı 648 milyonluk borçlanma yetkisi, İstanbul’un 34 ilçe belediyesinin 1 yıllık toplam bütçesine denk geliyor. Cumhur İttifakı, sırf İstanbullu mağdur olmasın diye İmamoğlu’nun, metro yapım işlerinde de borçlanma yetkisi verdi. Mecidiyeköy- Mahmutbey Metro hattının tamamlanabilmesi için ayrıca 73 milyonluk borçlanma yetkisi de bizzat İBB meclisi tarafından İmamoğlu’na verildi.